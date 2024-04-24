У квітні українці стали значно більше продавати і дарувати авто

У квітні в сервісних центрах МВС спостерігається значне збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром" з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.

З початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування. За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня.

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію на потреби Збройних Сил можуть вилучати авто у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.