Сенат США проголосував за закон, який зобов’язує продати TikTok

Сенат Сполучених Штатів 23 квітня ухвалив закон, який зобов’язує китайську компанію ByteDance продати її популярну соціальну мережу TikTok, щоб уникнути її заборони. Голосування відбулося увечері вівторка. Рішення, що входило до одного пакету з допомогою Україні та Ізраїлю, підтримали 79 сенаторів проти 18, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно із законопроєктом, ByteDance має дев’ять місяців, щоб продати платформу. Ініціатори пояснюють рішення міркуваннями безпеки та побоюваннями, що завдяки TikTok Китай отримує доступ до даних американців.

"Протягом багатьох років ми дозволяли Комуністичній партії Китаю контролювати один із найпопулярніших додатків в Америці, що було небезпечно недалекоглядним. Новий закон вимагатиме від китайського власника продати додаток. Це хороший крок для Америки" , – сказав очільник республіканців у Комітеті з питань розвідки сенатор Марко Рубіо.

Своєю чергою TikTok заявляє, що не ділився і не буде ділитися даними користувачів США з урядом Китаю. Платформа стверджує, що закон рівнозначний забороні, яка порушує право її користувачів на свободу слова в США.

Компанія не дала публічних коментарів, але на вихідних вона повідомила своїм співробітникам, що швидко звернеться до суду, щоб спробувати заблокувати закон.

Палата представників підтримала ініціативу 20 квітня. У березні президент США Джо Байден заявляв, що підтримає закон, якщо Конгрес його ухвалить.