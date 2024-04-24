Рада схвалила у першому читанні ліквідацію комісії з азартних ігор

Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт №9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом/ обмеження реклами.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За основу, тобто у першому читанні, за документ проголосували 272 народні депутати.

Законопроєкт передбачає:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Раніше президент Володимир Зелеський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.