Рада схвалила у першому читанні ліквідацію комісії з азартних ігор
Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт №9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом/ обмеження реклами.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За основу, тобто у першому читанні, за документ проголосували 272 народні депутати.
Законопроєкт передбачає:
- обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
- визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
- вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
- встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.
Раніше президент Володимир Зелеський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.