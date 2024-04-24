В Україні можливі "брудні дощі" через пил з Сахари

Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

Про це повідомляє﻿ Укргідрометцентр.

"Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими" , – зазначають соціологи.

У Гідрометцентрі додають, пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.