Офіс генпрокурора ініціював передачу ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА

Офіс генерального прокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляє Радіо Свобода.

Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень. Судове засідання призначене на 26 квітня на 11:15.

Нещодавно журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Віктора Поліщука, який володіє "Гулівером" і мережею "Ельдорадо" і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій.

При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.

Це клопотання – в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

Як йдеться в тексті попередніх судових рішень, правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція "Гуліверу" уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей тощо. За даними БЕБ, фактично до первинних документів були внесені відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

"Таким чином товариству – власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку" , – йшлося у заяві БЕБ.

Торгівельно-розважальним і бізнес-центром "Гулівер" керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва комплексу) є формальним власником – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат. Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку.

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