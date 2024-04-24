У Раді хочуть від МЗС пояснень через призупинення консульських послуг для чоловіків

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки може викликати представників Міністерства закордонних справ для роз’яснення розпорядження про призупинення надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. Про це заявила депутатка від "Голосу" та членкиня комітету Соломія Бобровська, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, це питання є в компетенції комітету, тому що за час роботи над законопроєктом МЗС не подавало коментарів та правок.

"МЗС я не пригадую на жодному комітеті, з приводу коментарів і правок, які б відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому я думаю, що ми на найближчий комітет їх (МЗС – ред.) викличемо, щоб вони пояснили, що за збурення, про яке вони нас не попереджали" , – сказала Бобровська.

Народна депутатка назвала розпорядження міністерства "напівзаконним":

"За три місяці фактично незаконно чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має сумнівний результат, адекватність і зміст".

Бобровська наголошує, що після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто після 18 травня, у чоловіків призовного віку є два місяці на оновлення військово-облікових даних.

Вона зазначає, що обмежень на надання консульських послуг не мало б бути до цього терміну. Парламентарка нагадує, що закон набуває чинності за місяць, а відтоді військовозобов’язані матимуть ще 60 днів, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування або в електронному кабінеті.

"Міністерство оборони слізно обіцяло одну річ, що ті люди, які фізично не можуть прийти у військкомати, або які хочуть не йти у військкомат, (могли – ред.) зробити електронний кабінет, зареєструватися внести свої дані, отримати штрих-код чи QR-код, і з ним приходите в телефоні і показуєте в консульстві, і це є підставою для вас отримати консульські дії" , – каже Бобровська.

Вона стверджує, що основною метою змін у законодавстві було не заборонити консульські дії, а забезпечити максимальній кількості чоловіків і жінок можливість стати на військовий облік, "щоб побачити в принципі загальний ресурс, який є в України, поза Україною".

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про зупинку в наданні консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Згодом МЗС роз’яснило, що ці заходи є тимчасовими.

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