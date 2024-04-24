Безоплатне протезування в Україні: куди звертатись та які документи потрібні
Право на безоплатний протез мають всі громадяни України, а не лише військові чи постраждалі внаслідок бойових дій, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як і куди звернутися?
Якщо ви знаходитесь у лікарні, то зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі.
У випадку, якщо соціального працівника немає, то варто звернутись до лікаря з проханням запросити працівника із територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Він має допомогти подати документи.
Також можна звернутись до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
Документи на протезування можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.
Необхідні документи
Для безоплатного протезування необхідні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
- висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
- посвідчення УБД для військових (за наявності).
Протезування в Україні
В Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування. Зокрема, у жовтні минулого року Кабмін розширив можливості державної програми протезування.