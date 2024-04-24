Росія вдарила по передмістю Сум, на Дніпропетровщині ППО збила ракету
24 квітня ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум, на Дніпропетровщині ППО збила російську ракету, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Сумська обласна військова адміністрація та Повітряне командування "Схід" у Facebook.
У Сумській ОВА повідомляють, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються.
В свою чергу повітряники повідомляють, що станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив керовану авіаційну ракету Х-69 ворога.
Що передувало:
О 16.50 Повітряні сили попереджали про те, що на Дніпро летить повітряна ціль.