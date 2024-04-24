США оголосили про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійшло

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 1 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відео Білого дому та прес-служба Пентагону.

"Тепер Америка пошле в Україну ту допомогу, яка їм потрібна, щоб боротися далі... Я хочу розбити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет", - оголосив президент США.

За словами Байдена, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години.

"Найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, боєприпаси до артилерії та реактивних систем, бронетехніку", - сказав американський президент.

Що в новому пакеті допомоги від США

Як повідомив Пентагон, до нового пакета військової допомоги від США увійшли:

ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні міни Claymore;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Конгрес США виділив гроші на підтримку України

Напередодні Сенат США підтримав пакет законопроектів щодо України, Ізраїлю, Тайваню та питань національної безпеки США, схвалені раніше Палатою представників США. Документи були ініційовані спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Це голосування поставило крапку в піврічній тяганині довкола виділення коштів на підтримку України. Тепер уряд США має понад 60 млрд доларів на витрати, пов'язані з допомогою Україні. Зокрема, на військові видатки передбачено 49,9 млрд доларів, але майже половина цих коштів залишиться в США та буде витрачена на поповнення американських запасів.