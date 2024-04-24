У Раді зареєстрували постанову про звільнення Сольського

Проєкт постанови про звільнення Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України зареєстрований у Верховній Раді України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

Проєкт постанови №11198 зареєстрований 24 квітня.

Ініціаторами постанови стали депутати фракції "Батьківщина".

НАБУ і САП інкримінують міністрові заволодіння державною землею на 291 млн грн і спробу заволодіння ще на 190 млн грн.