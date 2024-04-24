У Раді зареєстрували постанову про звільнення Сольського
Проєкт постанови про звільнення Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України зареєстрований у Верховній Раді України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.
Проєкт постанови №11198 зареєстрований 24 квітня.
Ініціаторами постанови стали депутати фракції "Батьківщина".
НАБУ і САП інкримінують міністрові заволодіння державною землею на 291 млн грн і спробу заволодіння ще на 190 млн грн.