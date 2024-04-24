Зеленський: Росія хоче зірвати саміт миру у Швейцарії, і має план

Президент Володимир Зеленський стверджує, що українська розвідка дізналась про план Росії з перешкоджання Глобальному саміту миру у Швейцарії, запланованому на середину червня, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав 24 квітня під час зустрічі з українськими та іноземними дипломатами, про що написав у Twitter (X).

За словами голови держави, розвідка України має "конкретні дані" про те, що Росія "не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше".

"І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру", – закликав він.

Зеленський наголосив, що Україна та союзники однаково зацікавлені в притягненні Росії до відповідальності, й саме саміт миру у Швейцарії "дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права".

Today, I addressed representatives of partner countries and international organizations in Ukraine, as well as our diplomats.



We have specific intelligence data indicating that Russia not only wants to disrupt the Peace Summit, but also has a specific plan for how to do so,… pic.twitter.com/aAPi8JzdWR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2024

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.