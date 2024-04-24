Зеленський відреагував на надання американської допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на підписаний у середу 24 квітня президентом США Джо Байденом пакет законодавства з допомогою Україні, констатував, що необхідно буде подолати останні півроку, які передували прийняттю позитивного рішення та "розвернути" плани правителя РФ Володимира Путіна проти нього самого, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

"Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього.

Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків. Дякую, Америко!"

За його словами, українська сторона цими днями вже максимально активно працювала з американськими партнерами на всіх рівнях, щоб оперативно "наповнити цей пакет" від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам.

"Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки" , - сказав Зеленський.