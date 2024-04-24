Чоловіки з 18 до 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном - постанова﻿ Кабміну

Українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова﻿ Кабміну.

Згідно зі змінами внесеними до постанови отримання паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься у територіальному підрозділі ДМС.

"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться в тексті постанови.

Водночас дані вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що цього місяця президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок проведення мобілізації в Україні.

Закон все ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент його підписав, а саме 18 травня.

У зв'язку з прийняттям нового закону для українців віком від 18 до 60, що наразі перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг.