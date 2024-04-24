Єврокомісар: Вступ України в ЄС не спричинить значних фінансових проблем
Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, яке цитує інформагентство DTS.
За словами Гана, запланований вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу до 20%. Але таке збільшення буде необхідним, якщо будуть збережені чинні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в межах ЄС.
"Це звучить гігантськи, але це відповідає лише 0,2% європейського економічного виробництва, і це, безумовно, можливо. Це вартісна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", – пояснив єврокомісар.
Він уточнив, що збільшення бюджету на 20% за нинішніх умов означатиме додаткові 200 мільярдів євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС.
"Фінансова сторона – це найменше, що мене турбує. Більшою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як ми забезпечуємо верховенство права? Як нам поєднати великий аграрний сектор України з нашим сільським господарством?" – наголосив Ган.
Минулого року ЗМІ з посиланням на внутрішні оцінки європейських посадовців повідомляли, що в перші сім років після повноцінного вступу України до ЄС вона зможе претендувати приблизно на 186 млрд євро із бюджету Євросоюзу.
Як відомо, українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.