Екс-міністр оборони Резніков пояснив провальний контрнаступ України

Недостатній обсяг військової допомоги була головним болем для Києва від початку вторгнення Росії, адже Україна була заручником внутрішньої політики різних союзників та їхньої неузгодженості щодо цілей війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це колишній міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв'ю колумністу Джеймі Деттмеру із посиланням на Politico.

Резніков дав зрозуміти, що український контрнаступ провалився через недостатні західні поставки зброї. За його словами, ще у 2022 році було зрозуміло, що уряди країн Заходу неохоче пропонують військову допомогу Україні.

"Вони очікували, що Київ впаде упродовж 72 годин. Коли ми показали світові, що можемо дуже успішно боротися з росіянами та зупиняти їх, це змінило їхню думку. А пізніше вони стали більш рішучими через російські звірства в Бучі" , — сказав Резніков.

Утім, навіть тоді, коли рішучість Заходу зашкалювала, отримати необхідне для України було все одно, що виривати зуби. За кілька місяців до вторгнення, коли США були впевнені, що Росія таки почне повномасштабний наступ, Резніков сказав, що партнери чинили опір у питанні допомоги. Після вторгнення стало легше, але Україна все ще вела боротьба за кожен новий тип ракети, за кожну систему ППО і за 155-міліметрові артилерійські снаряди. Резніков вважає, що однією з причин цього було те, що партнери були стурбовані виснаженням запасів, необхідних для власної оборони.

"І в середині літа 2023 року я абсолютно розумів, що існує громадська та політична втома і що все сповільниться ще більше через внутрішню політику країн-союзників" , — сказав Резніков.

Крім того, західні уряди також хотіли побачити, що буде з контрнаступом України.

"Кожен хоче підтримувати переможця — це частина людської природи" , — вважає Резніков.

Ексміністр поскаржився на те, що контрнаступ був розрекламований і що очікування були занадто великими, оскільки багато з того, що потрібно Україні, досі так і не було надано.

"Ми отримали багато нової техніки, танків і артилерійських систем, а також боєприпаси до них. Але, наприклад, нам не виділили достатньо спецтехніки для розмінування. Росіяни мали величезні щільні мінні поля, використовували висоту для підготовки танкових засідок, копіюючи тактику, якою ми обороняли Київ" , – пояснив він.

На жаль, непередбачуваність поставок навряд чи покращиться через майбутні вибори як у США, так і в Європі — навпаки, вони може значно погіршитися, вважає колумніст Politico. Утім, у Києві сподіваються, що навіть якщо колишній президент США Дональд Трамп буде переобраний, Європа має час підготуватися і зможе наступного року заповнити дефіцит потреб України.

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони. Попередній очільник Міноборони Олексій Резніков написав заяву про відставку 4 вересня.