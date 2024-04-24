Чи скасують комендантську годину на Великдень на Київщині: відповідь ОВА

Проведення богослужінь на Великдень має бути максимально безпечними для всіх мешканців Київської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

Безпекову ситуацію обговорювали на нараді з представниками Ради церков, Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Національної поліції, ДСНС, СБУ.

"Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними" , — сказав Кравченко.

За інформацією ОВА, на Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області не зміниться — триватиме з 00:00 до 5:00. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати вже після комендантської години.

"Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. У разі тривоги — оперативно просити людей пройти до найближчого укриття. Про місця їх розташування також має бути надана необхідна інформація. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі. Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними" , — зазначив голова ОВА.

Якщо є інформація про можливі провокації — треба одразу звертатися до правоохоронних органів, додав Кравченко.

Як повiдомлялось, пляжний сезон у Києві цьогоріч не відкриватимуть.