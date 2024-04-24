У Німеччині прокоментували рішення України обмежити консульські послуги чоловікам

Українські чоловіки мають однаковий з жінками статус захисту в Німеччині, і це не зміниться після ухвалення урядом України окремих рішень у галузі консульської політики, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив на брифінгу в Берліні речник МВС ФРН Максимілліан Калль, коментуючи рішення Києва тимчасово призупинити надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном.

За словами Калля, «це не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців війни».

Тож рішення МЗС України призупинити надання за кордоном консульських послуг українським чоловікам віком від 18 до 60 років не позначиться на статусі чоловіків, який є однаковим у всіх країнах ЄС. Речник не був готовий поінформувати, чи зможуть чоловіки отримати в Німеччині тимчасовий німецький проїзний документ в разі, якщо їхній паспорт громадянина України буде прострочений.

Коментувати рішення як таке, ані в МВС, ані в МЗС не стали, пославшись на те, що це є «рішенням, яке перебуває в компетенції українських органів».

За оцінками, в Німеччині наразі перебувають близько 200 тис. чоловіків призовного віку з України.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації. Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.