У Миколаєві через невідому вибухівку запалали авто: постраждали рятувальникі

Увечері 24 квітня в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою з повторною детонацією біля автомобілів, які зайнялися, під час гасіння постраждали п′ять рятувальників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram, ДСНС Миколаївщини у Telegram.

"Сьогодні ввечері у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація. 5 співробітників ДСНС постраждало".

Міський голова Миколаєва запевнив, що вибухи не пов′язані з ворожими прильотами і що будинки поруч неушкоджені.

Повідомляється, що всіх постраждали доставили до лікарні. Вони отримують необхідну допомогу.