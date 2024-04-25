Курс валют НБУ на 25 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 квітня 2024 року

Курс долара, порівняно з 24 квітня, знизився на 11 коп. до 39.4716 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 42.1833 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 49.0750 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 28 коп. до 43.1667 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.7656 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.471 600 EUR Євро 42.183 300 GBP Фунт стерлінгів 49,075 000 CHF Швейцарський франк 43.166 700 PLN Польський злотий 9.765 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.