Курс валют НБУ на 25 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 квітня 2024 року
Курс долара, порівняно з 24 квітня, знизився на 11 коп. до 39.4716 за 1 долар.
Євро подешевшав на 8 коп. до 42.1833 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 49.0750 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 28 коп. до 43.1667 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.7656 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.471 600
|EUR
|Євро
|42.183 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49,075 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.166 700
|PLN
|Польський злотий
|9.765 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.