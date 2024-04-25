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Курс валют НБУ на 25 квітня

Курс валют НБУ на 25 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 квітня 2024 року

Курс долара, порівняно з 24 квітня, знизився на 11 коп. до 39.4716 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 42.1833 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 49.0750 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 28 коп. до 43.1667 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.7656 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.471 600 --0.1144
EUR Євро 42.183 300 --0.0787
GBP Фунт стерлінгів 49,075 000 +0.0082
CHF Швейцарський франк 43.166 700 --0.2771
PLN Польський злотий 9.765 600 --0.03

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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