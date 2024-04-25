Україна в ОБСЄ: ЗСУ потрібні системи ППО, літаки та достатньо снарядів

Для захисту цивільного населення від російських атак та визволення своєї території Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, бойових літаків та достатньої кількості артилерійських боєприпасів. Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Сучасні системи протиповітряної оборони, бойові літаки та достатня кількість артилерійських боєприпасів залишаються необхідними для захисту цивільного населення України від російських атак та звільнення суверенних територій України. Ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам за постійну допомогу, спрямовану на зміцнення обороноздатності України. Зокрема, за нещодавні важливі рішення наших американських та європейських партнерів щодо додаткової військової допомоги Україні" , - сказала вона.

Костенко наголосила, що попри спроби Росії завадити наданню Україні необхідних засобів оборони, "ніщо не може змінити основоположний принцип права нації на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН".

Заступниця глави місії України при ОБСЄ поінформувала іноземні делегації про останні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та їх криваві наслідки. При цьому, вона вказала, "важливо пам'ятати про глобальний вимір дій Росії, зокрема її діяльність, спрямовану на консолідацію інших авторитарних режимів, які діють з метою підриву міжнародного миру і стабільності".