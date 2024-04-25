Кабмін вирішив приватизувати великий готель у центрі Києва

Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство "Готель "Україна".﻿ Про це йдеться у розпорядженні від 23 квітня 2024 р. № 352-р, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Чотирьохзірковий готель "Україна" розташований у серці "Києва" - на Майдані Незалежності. Неподалік розташовані Офіс президента України, Верховна рада, Кабінет міністрів, Національний банк, мерія, головпоштамт, найвідоміші київські театри, та великі торговельні центри.

Готель "Україна" - це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю "Україна" (у минулому "Москва") відбулося 28 вересня 1961 року.

Нагадаємо, у липні 2020 року готель "Дніпро" в центрі Києва приватизували за 1,1 млрд гривень.

Крім того, в лютому 2024 року Кабінет міністрів України передав до Фонду держмайна готель "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві для подальшої приватизації.