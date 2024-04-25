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РФ за добу втратила понад 1000 військових та 13 танків – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1000 військових та 13 танків – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 1040 своїх військових, 13 танків, 28 артсистем, 14 бронемашин, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 462 980 (+1 040) осіб,
  • танків − 7 255 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 13 942 (+14) од,
  • артилерійських систем − 11 836 (+28) од,
  • РСЗВ − 1 049 (+1) од,
  • засобів ППО − 772 (+1) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 449 (+10) од,
  • крилатих ракет − 2 118 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 949 (+57) од,
  • спеціальної техніки − 1 946 (+2) од.

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