РФ за добу втратила понад 1000 військових та 13 танків – Генштаб

Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 1040 своїх військових, 13 танків, 28 артсистем, 14 бронемашин, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали: