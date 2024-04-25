РФ за добу втратила понад 1000 військових та 13 танків – Генштаб
Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 1040 своїх військових, 13 танків, 28 артсистем, 14 бронемашин, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 462 980 (+1 040) осіб,
- танків − 7 255 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 13 942 (+14) од,
- артилерійських систем − 11 836 (+28) од,
- РСЗВ − 1 049 (+1) од,
- засобів ППО − 772 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 449 (+10) од,
- крилатих ракет − 2 118 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 949 (+57) од,
- спеціальної техніки − 1 946 (+2) од.