РФ виробляє зброї більше, ніж їй потрібно на війні в Україні – Міноборони ФРН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно для ведення війни проти України, та працює на заповнення складів. З посиланням на N-TV, повідомляє Новое время.
За словами Пісторіуса, він помітив, як зі збільшенням витрат на озброєння і впорядкуванням військової економіки у РФ «значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади».
Водночас міністр оборони Німеччини застеріг російського диктатора Володимира Путіна від подальших військових амбіцій.
«Зараз можна бути наївним і сказати, що він робить це лише з обережності. Як людина скептично налаштована, я б скоріше сказав, що у цьому випадку він робить це тому, що щось планує або може мати щось на думці», — зазначив Пісторіус.