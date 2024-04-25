РФ виробляє зброї більше, ніж їй потрібно на війні в Україні – Міноборони ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно для ведення війни проти України, та працює на заповнення складів. З посиланням на N-TV, повідомляє Новое время.

За словами Пісторіуса, він помітив, як зі збільшенням витрат на озброєння і впорядкуванням військової економіки у РФ «значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади».

Водночас міністр оборони Німеччини застеріг російського диктатора Володимира Путіна від подальших військових амбіцій.