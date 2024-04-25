Папа Римський зробив нову заяву про мир в Україні

Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі триваючих воєн в Україні та Газі, заявивши, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, краще, ніж нескінченна війна". Про це він сказав в середу в інтерв'ю CBS News, повідомляє Європейська правда.

"Будь ласка. Країни, що воюють, всі ви, припиніть війну. Сядьте за стіл переговорів. Шукайте миру" , – сказав Папа.

Понтифік часто говорить про війну між Ізраїлем і ХАМАС у своїх зверненнях. На початку цього місяця під час Великодньої недільної меси він виступив з рішучим закликом до припинення вогню в Газі і обміну полоненими між Росією і Україною.

У середу він сказав, що щодня телефонує парафіянам у Газі, щоб почути, що вони переживають.

"Вони розповідають мені, що відбувається. Це дуже важко. Дуже, дуже важко. І їжа надходить, але їм доводиться за неї боротися" , – сказав Франциск.

На запитання, чи може він допомогти в переговорах про мир, він відповів: "Я можу молитися", і додав: "Я молюся. Я багато молюся".

Найбільший резонанс і критику раніше спричинили слова Папи, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.