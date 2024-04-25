У російському Омську горять ємності з нафтопродуктами

В Омську (Росія) на підприємстві на Красноярському тракті відбулася сильна пожежа, де спалахнули три ємності з нафтопродуктами 25 квітня. Для гасіння вогню на місце навіть було викликано спецпотяги.

"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо площа пожежі - 500 кв. м" , - повідомило МНС Росії.

На місці працюють 58 фахівців і 15 одиниць техніки, а до гасіння залучено два пожежні потяги.

Пізніше, о 10:34, у Росії заявили, що нібито пожежу вдалося локалізувати, причому на площі тисячу кв.м. Ймовірно, пожежа досить швидко поширилася на велику територію, причому вдвічі.

У мережі також почали з'являтися відео з місця пожежі.