У ЗСУ розповіли, як новий пакет допомоги від США допоможе на фронті

Нова військова допомога від США дозволить якісніше знищувати російських окупантів на підступах до позицій Сил оборони України. Про це розповів командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) у складі 3-ї ОШБр Вадим Мазевич, повідомляє Новое время.

«Ми бачили в допомозі США різного роду реактивні боєприпаси до РСЗВ і бачили ракети. Це допоможе нам більш якісно вражати цілі й коригувати удари, що є прямим обов’язком підрозділів БпАК» , — зазначив він.

За його словами, допомога від США допоможе розвантажити підрозділи безпілотних комплексів та більш якісно знищувати ворога.

«Частина підрозділів зараз чекає протитанкових засобів, це теж допоможе БпАК розвантажити та скорегувати при цих масованих наступах, які ми бачили під Тоненьким» , — зауважив Мазевич.

Командир додав, це має дозволити знищувати загарбників не на 20−30%, а на всі 100%.