Кількість російських дронів на фронті зросла щонайменше вдвічі – ЗМІ

Упродовж останніх трьох місяців кількість російських дронів на найгарячіших напрямках фронту в Україні збільшилась щонайменше вдвічі, повідомляє Українська правда.

За інформацією джерел видання у Генеральному штабі Збройних сил України, упродовж останніх трьох місяців російських дронів на найгарячіших ділянках фронту стало щонайменше вдвічі більше.

Водночас на фронті регулярно з'являються модернізовані ворожі дрони. Оновлені БПЛА важко ідентифікувати і "заглушити" засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), бо вони запрограмовані на конкретні частотні діапазони.

"Грубо кажучи, ми зробили системи РЕБ на діапазон 900 МГц. Цього було достатньо. Зараз "орки" роблять дрони з діапазоном 700–1000 МГц. Відповідно засоби радіоелектронної боротьби, які ми зробили раніше, вже неефективні" , – розповіло джерело у Генштабі.

У відповідь на такі дії росіян, за словами співрозмовників УП у Кабінеті міністрів, зараз триває робота над створенням єдиної системи, яка зможе збирати інформацію про зміну частот ворожих безпілотників, щоб виробники оперативно підлаштовували під це засоби радіоелектронної боротьби.