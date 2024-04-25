Зеленський обговорив із канцлером казначейства Британії санкційну політику

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером казначейства Великобританії Джеремі Хантом.

Як повідомив Зеленський, під час переговорів найбільша увага була приділена санкційній політиці.

Він наголосив на важливості розширювати обмежувальні заходи проти Росії і унеможливлювати обхід санкцій.

Зеленський також подякував народу, уряду, прем'єр-міністру та парламенту Великобританії за найбільший пакет оборонної допомоги та підтримку України з перших днів російського вторгнення.