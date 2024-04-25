США розпочинають переговори щодо виведення своїх військ із Нігеру

США розпочали переговори з представниками хунти Нігеру про виведення американських військових із країни. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ.

"У рамках переговорів уряду США з Національним комітетом захисту Батьківщини посол США в Нігері Кетлін Фітцгіббон та генерал-майор Кен Екман, директор зі стратегії, взаємодії та програм африканського командування США, зустрінуться з офіційними особами Нігеру в Ніамеї сьогодні, 25 квітня, щоб розпочати обговорення впорядкованого та відповідального виводу американських військ з Нігеру" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наступного тижня черговий етап переговорів щодо виведення американських підрозділів проведуть помічник міністра оборони зі спеціальних операцій та конфліктів низької інтенсивності Крістофер Майєр та директор з розвитку об'єднаних сил Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Даг Андерсон.

"Сполучені Штати пишаються співробітництвом у галузі безпеки сил США та Нігеру, партнерством, що ефективно сприяло стабільності в Нігері та у регіоні. На тлі дискусій, що тривають з липня 2023 року, ми не змогли досягти порозуміння про продовження співробітництва в галузі безпеки таким чином, щоб враховувати потреби та проблеми кожної сторони" , - зазначили у Держдепі США.

Як повідомлялося раніше, США прийняли прохання влади Нігеру про виведення американських військ з країни. Домовленості передбачають, що найближчими днями до Нігеру прибуде американська делегація для узгодження деталей. Раніше цю країну залишили французькі військові.