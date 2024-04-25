В Україні зросло виробництво електроенергії, але дефіцит зберігається – "Укренерго"

В Україні зросло виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Водночас в енергосистемі зберігається дефіцит, тому більшу частину доби надходила аварійна допомога з європейських країн.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні о 09:30 споживання на 10% нижче, ніж вчора в цей же час.

"Вчора, 23 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований в ранкові години. Він був на 6,4% вищим, ніж 22 квітня. Ввечері, з 17:00 до 22:00, рівень споживання знижувався через обмеження потужності для бізнесу та промисловості" , – йдеться в повідомленні.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 205 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Обсяг аварійної допомоги з-за кордону дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях.

Протягом майже всієї доби, за виключенням нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 786 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 675 МВт.