НАБУ взялося за елітну нерухомість сім'ї глави відділу СБУ Вітюка

Національне антикорупційне бюро досліджує покупку елітної нерухомості членами сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Про це НАБУ розповіло у відповідь на запит журналістів, повідомляє Новое время.

«Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи» , — сказано у відповіді бюро.

При цьому в НАБУ зазначили, що станом на початок квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Вітюка.

4 квітня журналісти Слідство.Інфо опублікували розслідування про майно родини Вітюка. Зокрема у ньому йшлося про те, що дружина голови кібербезпеки СБУ купила квартиру вартістю понад 20 млн грн в елітному житловому комплексі Києва, що розташований на Печерську.

6 квітня редакція Слідство.Інфо звинуватила співробітників СБУ у використанні ТЦК та СП для тиску на ЗМІ. Вони заявляли про спробу СБУ мобілізувати їхнього журналіста Євгена Шульгата, таким чином «помстившись» за його професійну діяльність.

9 квітня глава Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов’язків на час перевірки обставин. Його відправили на проходження служби в бойовому підрозділі ДКІБ.

16 квітня стало відомо, що Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку способу життя Вітюка.

Пізніше Слідство.Інфо повідомило, що Вітюк знімав на відео, як спецпризначенці Беркуту під час Революції гідності у лютому 2024 року розстрілювали мітингувальників на вулиці Інститутській.