Британська розвідка: Арешт заступника Шойгу - найсерйозніший скандал у Міноборони РФ за десятиліття

У британській розвідці вважають, що арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова є найсерйознішим скандалом, який стався у російському відомстві з моменту відставки міністра оборони Анатолія Сердюкова у листопаді 2012 року. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, повідомляє Новое время.

На думку розвідників, повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова «незручно поєднуються» із закликом російського диктатора Володимира Путіна про те, що «новою національною елітою» стали російські окупанти, які воювали проти України. Зокрема у звіті згадали про декларацію Іванова про доходи за 2018 рік, у якій нібито вказано, що він володіє 22 автомобілями.



Британська розвідка також зазначила, що Іванов, ймовірно, має давні зв’язки із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, оскільки був віцепрем'єром в уряді Московської області в 2012 році, коли Шойгу був губернатором регіону.