Ворог намагається наступати з флангів навколо Часового Яру – Нацгвардія

Російська армія продовжує активно штурмувати позиції українських військових на бахмутському, авдіївському, лиманському, горіхівському та новопавлівському напрямках. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Національної гвардії Руслан Музичук, повідомляє Дзеркало тижня.

У районі міста Годинник Яр, яке військове командування РФ наказало захопити до 9 травня, росіяни активно використовують артилерію і намагаються наступати з флангів навколо Часового Яру.

За його словами, українські військові не дають окупаційним військам закріпитись. Музичук зазначив, що армія РФ за добу здійснила 176 обстрілів на сході України та 97 — на півдні.