США все ще переважають ЄС за обсягами допомоги Україні – дослідження

Нова європейська військова допомога Україні не показала зростання протягом останніх місяців, попри те, що допомога США повністю припинилася. Про це свідчать дані Кільського інституту світової економіки (IfW), повідомляє Європейська правда.

ЄС та його країни-члени надали Україні загалом 42 мільярди євро військової допомоги з початку війни до кінця лютого 2024 року, тоді як США надали 43,1 мільярда євро.

За останні місяці Європа практично наздогнала США і тепер "на одному рівні зі США, коли мова заходить про військову допомогу", пояснив Крістоф Требеш, керівник відділу IfW щодо підтримки України.

Однак Європа не змогла заповнити велику прогалину, залишену Сполученими Штатами, особливо в частині боєприпасів.

Європейський оборонний сектор дуже повільно нарощував виробничі потужності

Відповідно, у січні та лютому 2024 року Україні було виділено близько 6 мільярдів євро додаткової підтримки з боку ЄС, тоді як пакет допомоги на загальну суму понад 60 мільярдів доларів був заблокований у Конгресі.