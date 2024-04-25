Брінк підтвердила секретну передачу Україні ракет ATACMS

Сполучені Штати Америки в березні відправили Україні ракети ATACMS із дальністю поразки 300 кілометрів. Посол США в Україні Бріджіт Брінк підтвердила передачу ракет далекого радіусу дії, повідомляє Дзеркало тижня.

"Цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS дальнього радіусу дії за дорученням президента Джо Байдена. Це ще один сигнал, що наша відданість справі захисту України непохитна" , - розповіла Брінк у соцмережі Х.

Агентство Reuters повідомляло, що наша країна вперше застосувала цю модифікацію далекобійних ракет вранці 17 квітня під час атаки аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої.

Заступник речника Держдепу Ведант Пател розповів, що США не оголошували про постачання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, тому що таким було прохання Києва.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що ЗСУ можуть використовувати ракети ATACMS для знищення пускових установок на території Росії, для ураження Керченського мосту та об'єктів РФ на фронті.