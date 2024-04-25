Сухопутні війська про оновлення даних військовозобов'язаних: ТЦК працюють цілодобово

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працюють цілодобово, військовозобов'язані можуть оновити дані у будь-який зручний час.

Про це йдеться﻿ в дописі Сухопутних військ у Facebook.

"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час" , – йдеться в повідомленні.

Також у Сухопутних військах наголошують, що чоловіки призовного віку можуть попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти за посиланням﻿.

Як відомо, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловіки призовного віку повинні протягом 60 днів уточнити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.