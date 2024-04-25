Сухопутні війська про оновлення даних військовозобов'язаних: ТЦК працюють цілодобово
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працюють цілодобово, військовозобов'язані можуть оновити дані у будь-який зручний час.
Про це йдеться в дописі Сухопутних військ у Facebook.
"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", – йдеться в повідомленні.
Також у Сухопутних військах наголошують, що чоловіки призовного віку можуть попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти за посиланням.
Як відомо, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловіки призовного віку повинні протягом 60 днів уточнити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.