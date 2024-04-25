Швеція розпочала масштабну підготовку до війни з РФ – Bloomberg

Швеція розпочала активну модернізацію своєї інфраструктури та цивільної оборони заради підготовки до війни з Росією﻿. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ділова столиця.

"Скандинавська нація з 10-мільйонним населенням перебуває у підвищеній військовій готовності після російської анексії Криму десять років тому. Але зіткнувшись із дедалі сміливішими заявами Володимира Путіна новий член НАТО каже, що має бути максимально готовим, якщо конфлікт пошириться через країни Балтії" , – зазначають в агентстві.

До своїх пріоритетів скандинавська країна включила досить вразливу енергетичну інфраструктуру. У зв'язку з цим, наприклад, було ухвалено рішення знову ввести в експлуатацію законсервовану електростанцію в Мальме, яку збиралися демонтувати та відправити за кордон. Оператор енергосистеми Швеції заявив про своє бажання відновити об'єкт, щоб той міг підтримувати світло у третьому за величиною місті країни у разі атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Ніхто не знає, скільки в нас є часу" , – каже міністр у справах цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Агенція пише, що шведський уряд наполягає на тому, що країна має бути повністю готовою, якщо війна пошириться на Прибалтику. Як зазначає видання, окрім відновлення енергетики Швеція взялась за зміцнення армії, чисельність якої була скорочена після холодної війни. Оскільки Швеція зробила ставку на мирне майбутнє, країні необхідно оновити також порти, дороги, залізничні мережі, лікарні та притулки.

До кінця 2028 року близько тисячі шведських фахівців мають бути підготовані для надання допомоги у захисті енергопостачання, а навколо енергооб'єктів будуть побудовані міцніші огорожі та посилений контроль. У бюджеті на 2024 рік на ці цілі Швеція виділила $510 млн, що приблизно втричі більше за суму, виділену в 2021 році, до початку повномаштабної війни в Україні, зазначає Bloomberg.