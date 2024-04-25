Пекін сподівається на більш дружнє ставлення ЄС при головуванні Угорщини

У Китаї сподіваються, що головування Угорщини в Раді ЄС сприятиме тому, щоб Євросоюз "проводив більш позитивну і прагматичну політику" щодо КНР. Про це йшлося на зустрічі глави МЗС Китаю Вана Ї з його угорським колегою Петером Сійярто, повідомляє Європейська правда.

На зустрічі із Сійярто Ван Ї заявив, що Китай цінує "наполегливість" Угорщини в тому, щоб бути "силою миру і фактором стабільності в Європі", а також цінує рішучість Угорщини "поглиблювати співробітництво з Китаєм".

"Взаємовигідне співробітництво між Китаєм та Угорщиною в різних галузях дало плідні результати, які не тільки приносять користь двом народам, а й переконливо доводять, що Китай є для Європи можливістю, а не викликом" , – йдеться в заяві китайського МЗС за підсумками зустрічі міністрів.

Очільник МЗС Китаю також згадав майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС, висловивши сподівання на те, що Будапешт "сприятиме тому, щоб ЄС розглядав розвиток Китаю раціонально і дружньо, проводив більш позитивну і прагматичну політику щодо Китаю, зміцнював стратегічні відносини між сторонами".

Своєю чергою Сійярто заявив, що Угорщина вітає участь Китаю "в підтримці миру і стабільності в усьому світі".

Китай сподівається на більш дружнє ставлення ЄС під час головування Угорщини

Він також зазначив, що у нинішній нестабільній міжнародній ситуації особливо важливо, щоб "відносини Угорщина-Китай і ЄС-Китай підтримували сталий розвиток".