Окупанти розпочали призов українців на захоплених територіях

Російські окупанти розпочали весняний заклик на термінову службу українців із захоплених територій. Про це інформував голова Запорізької ОВ Іван Федоров, повідомляє Новое время.

Зазначається, що вони керуються указом диктатора Володимира Путіна про призов молоді у РФ. Виключень для нових окупованих територій немає.

У середині квітня гауляйтер Запорізької області Євген Балицький створив так звані «призовні комісії» на ТОТ.

«Залучення мешканців ТОТ до служби в армії країни-окупанта — це порушення міжнародного законодавства» , — зазначив Федоров.

Він додав, що раніше російська влада стверджувала, що не призиватиме строковиків з захоплених територій щонайменше п’ять років.