У ЗСУ розповіли, чим росіяни компенсують відсутність ракетоносіїв у морі

Армія РФ компенсує відсутність ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях мобільними платформами у тимчасово окупованому Криму. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє Новое время.

За його словами, за допомогою аеророзвідки росіяни вишукують об'єкти, по яких можуть нанести вогневе ураження з Криму.