У ЗСУ розповіли, чим росіяни компенсують відсутність ракетоносіїв у морі
Армія РФ компенсує відсутність ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях мобільними платформами у тимчасово окупованому Криму. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє Новое время.
За його словами, за допомогою аеророзвідки росіяни вишукують об'єкти, по яких можуть нанести вогневе ураження з Криму.
«Вони компенсують відсутність носіїв крилатих ракет в акваторії моря наявністю мобільних платформ безпосередньо в Криму. Для цього вони вимушені проводити розвідку. Посилили вони досить сильно повітряну компоненту: сьогодні в небі можна побачити, як кажуть фахівці, цілий зоопарк дронів», — зазначив речник Сил оборони півдня.