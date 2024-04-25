Напад на будь-якого члена НАТО закінчиться неминучою поразкою РФ – МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що напад Росії на будь-якого з членів НАТО закінчиться неминучою поразкою, оскільки Альянс має втричі більше військовослужбовців і військово-повітряних сил і вчетверо більше кораблів, ніж Росія. Посилаючись на RMF24, який цитує його виступ у Сеймі, повідомляє Новое время.

Сікорський наголосив, що після проведення першої хвилі мобілізації Росія мала трохи більше 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців, а чисельність військовослужбовців НАТО без додаткової мобілізації становить понад три з половиною мільйони.

Він повідомив, що номінальний ВВП країн НАТО і ЄС становить понад 45 трильйонів доларів, а сукупний ВВП Росії та Білорусі становить лише 2,2 трильйона, або в 20 разів менше.