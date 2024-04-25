Макрон відстоює свою позицію про "стратегічну двозначність" у відносинах з РФ

Президент Франції Емманюель Макрон захищає свою позицію, що з тим, як непрогнозовано поводиться сучасна Росія, західні союзники не мають давати їй розуміння, де межі їхніх дій, що він називає "стратегічною двозначністю". Про це він сказав у великій стратегічній промові про майбутнє Європи в університеті Сорбонни, повідомляє Європейська правда.

Макрон заявив, що війна Росії проти України є ключовою загрозою для безпеки Європи, і для безпеки європейських країн принципово важливо, щоб Росія не перемогла у цій агресивній війні.

Саме тому, наголосив він, рішення карати Росію санкціями і допомагати Україні було і залишається правильним.

Макрон також повторив, що вважає правильним "відновлення стратегічної двозначності" після зустрічі частини союзницьких країн, яку збирав у Парижі, і після якої сказав, що не відкидає введення військ союзників на територію України.

"Ми маємо справу з державою, яка "розв’язала собі руки", яка напала на європейську державу, у якої вже не "спецоперація" і яка не каже більше, де межі її намірів. Чому ми тоді щоранку маємо казати, які усі наші стратегічні обмеження? Якщо ми кажемо, що від того, що відбувається в Україні, залежить наша безпека (...) то чи мають бути у нас обмеження? Ні" , – пояснив свою позицію президент Франції.

У своєму виступі Макрон закликав усвідомити, що "Європа, якою її всі знають – смертна", і подальше її майбутнє залежить від того, які рішення найближчим часом ухвалять або не ухвалять європейські держави та чи зможуть гарантувати свою безпеку й економічну самодостатність.

"Ера, коли Європа купувала енергоресурси у Росії, виробляла товари у Китаї і делегувала свою безпеку США, добігла кінця" , – наголосив президент Франції.

На його думку, "пробудження" Європи перед новими викликами все ще надто повільне і важливо розуміти, що Сполучені Штати мають власні інтереси й пріоритетом для них буде загроза Китаю. Відтак Європа має брати на себе більшу відповідальність і думати про надійну колективну оборону на рівні континенту.