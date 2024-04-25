В Україні вдруге за день оголошували тривогу через МіГ-31К (Оновлено)

В усіх областях України 25﻿ квітня вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" , – йдеться в повідомленні.

14:16. Активність російської тактичної авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.

14:19. Сумщина - в укриття! Ціль в напрямку Сум.

О 14:25 оголосили відбій загрози МіГ-31К.