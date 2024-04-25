В Україні вдруге за день оголошували тривогу через МіГ-31К (Оновлено)
В усіх областях України 25 квітня вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", – йдеться в повідомленні.
14:16. Активність російської тактичної авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.
14:19. Сумщина - в укриття! Ціль в напрямку Сум.
О 14:25 оголосили відбій загрози МіГ-31К.