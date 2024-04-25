Лукашенко шкодує, що Білорусь відмовилася від ядерної зброї після розпаду СРСР
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав помилкою рішення щодо виведення стратегічної ядерної зброї з країни після розпаду Радянського Союзу, повідомляє Українська правда.
"Якби мені довелося ухвалювати тоді рішення, ми б ніколи не вивели стратегічну ядерну зброю з території Білорусі. Це був найпотужніший арсенал. Але це було вирішено до мене на вимогу американців", – заявив він.
Лукашенко заявив, що за його проханням, в Білорусі було розміщено російську тактичну ядерну зброю.
Також він додав, що стратегічна ядерна зброя Білорусі не потрібна, але тактична - просто необхідна.
Проте, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що ознак наявності ядерної зброї у Білорусі наразі немає.
"На даний момент, як і раніше, немає ніяких реальних підтверджень його слів. За весь час моніторингу ми не спостерігаємо жодних фактів, які підтверджували би наявність тактичної ядерної зброї на території Білорусі", – зазначили в моніторинговій групі.