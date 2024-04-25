У ЗСУ не виключають масованих атак до прибуття зброї від партнерів

У Повітряних силах Збройних сил України не заперечують можливості масової атаки по Україні з боку Росії – вона може відбутися і до отримання нової допомоги від США. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

"Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW" , – розповів він.

Спікер зауважив, що складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику.