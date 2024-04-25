Абсолютну більшість втрат росіяни зазнають на Східному напрямку – ЗСУ

Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому, 85% втрат як у живій силі, так і в техніці, противник зазнає на Східному напрямку. Про це заявив спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Ліга.net.

Волошин розповів, що важливу роль у тому, що ворог зазнає великих втрат, відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.

Він акцентував, що воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки.