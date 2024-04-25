Внаслідок обстрілів Донеччини загинуло четверо людей – ОВА
Внаслідок обстрілів Донецької області 25 квітня загинуло четверо людей, шестеро поранених.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зранку під масованими обстрілами перебувала центральна частина області. Достеменно відомо про одного загиблого в Очеретиному. У Красногорівці четверо людей дістали поранення — усі вони доставлені до лікарень. Ще одна людина поранена у Гірнику Курахівської громади.
Крім того, ворог обстріляв Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади — наслідки встановлюються.
Вдень росіяни продовжили обстріли Донеччини.
Під вогонь потрапило Удачне — за попередньою інформацією, окупанти ударили по селищу ракетою. Там 2 людини загинули та 1 поранена.
Також 1 людина загинула і 2 будинки пошкоджені у Курахівці — її ворог обстріляв зі ствольної артилерії.