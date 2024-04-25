Внаслідок обстрілів Донеччини загинуло четверо людей – ОВА

Внаслідок обстрілів Донецької області 25 квітня загинуло четверо людей, шестеро поранених.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зранку під масованими обстрілами перебувала центральна частина області. Достеменно відомо про одного загиблого в Очеретиному. У Красногорівці четверо людей дістали поранення — усі вони доставлені до лікарень. Ще одна людина поранена у Гірнику Курахівської громади.

Крім того, ворог обстріляв Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади — наслідки встановлюються.

Вдень росіяни продовжили﻿ обстріли Донеччини.

Під вогонь потрапило Удачне — за попередньою інформацією, окупанти ударили по селищу ракетою. Там 2 людини загинули та 1 поранена.

Також 1 людина загинула і 2 будинки пошкоджені у Курахівці — її ворог обстріляв зі ствольної артилерії.