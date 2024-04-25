У Білорусі звинуватили Литву у підготовці удару дронами по Мінську

З території Литви готувалася низка ударів дронами по території Білорусі. На цьому наголосив голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель на засіданні VII Всебілоруських народних зборів, повідомляє Дзеркало тижня.

«Комітет державної безпеки у взаємодії з колегами з інших силових структур останнім часом провів низку гострих чекістських заходів, що дозволили запобігти завданню ударів бойовими дронами з території Литви по об'єктах у Мінську та його передмістях» , - заявив Тертель.

Він стверджує, що це не кінець операції, а більше даних він озвучити не може.

При цьому він додатково звинуватив білоруську опозицію у буцімто запланованих кібератаках на Білоруську АЕС, критичну інфраструктуру, провокування катастроф на виробництвах та залізниці