Росіяни скинули КАБ на Суми, пошкоджено інфраструктуру

Армія РФ вдень у четвер, 25 квітня, вдарила керованою авіабомбою по інфраструктурі міста Суми. Наразі на місці удару працюють рятувальні служби. Про це повідомила пресс-служба Сумської ОВА.

"Російські терористи, нехтуючи правилами війни, міжнародними конвенціями, продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини" , - заявили в ОВА.

На місці удару працюють усі необхідні служби, а наслідки атаки ще уточнюються, зазначили в адміністрації.