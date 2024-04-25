Синоптики попереджають про сильну грозу у Києві та області

Через грозу 25 квітня і до кінця доби у Києві та Київській області оголосили жовтий рівень небезпечності, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози".

Через негоду синоптики оголосили у столиці та області І рівень небезпечності (жовтий).

У КМДА закликали не лякатися звуків грому і не плутати із сигналом повітряної тривоги.