Синоптики попереджають про сильну грозу у Києві та області
Через грозу 25 квітня і до кінця доби у Києві та Київській області оголосили жовтий рівень небезпечності, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області.
У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози".
Через негоду синоптики оголосили у столиці та області І рівень небезпечності (жовтий).
У КМДА закликали не лякатися звуків грому і не плутати із сигналом повітряної тривоги.